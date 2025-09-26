نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: ياسر إبراهيم اعتذر للجهاز الفني وزملائه.. والأزمة أُغلقت نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن أزمة المدافع ياسر إبراهيم مع الجهاز الفني وزملائه في الفريق قد طُويت بشكل نهائي، بعد أن قدّم اللاعب اعتذارًا رسميًا داخل غرفة الملابس.

وفي تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قال يوسف: "ياسر إبراهيم قدّم اعتذارًا واضحًا وصريحًا للجهاز الفني وزملائه اللاعبين، وتم قبول الاعتذار بروح من المسؤولية والالتزام. وبالتالي نؤكد أن الأزمة انتهت تمامًا، والملف أُغلق."

وشدد يوسف على أن مثل هذه الأمور تُعالج داخليًا في الأهلي، وأن مبدأ الالتزام والانضباط هو أحد الأعمدة الأساسية داخل النادي، مضيفًا:

"كل لاعب يخطئ قد يُحاسب، لكن أيضًا نمنح الجميع فرصة للتصحيح والعودة بشكل أقوى. الأهم دائمًا هو مصلحة الفريق واستقراره."

ويأتي ذلك بعد أيام من الجدل الذي أُثير حول موقف ياسر إبراهيم، قبل أن تعلن الإدارة الرياضية في الأهلي طيّ صفحة الخلاف وعودة اللاعب بشكل طبيعي إلى التدريبات الجماعية.