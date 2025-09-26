نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يحسم الجدل حول مصير طبيب الأهلي أحمد جاب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، الجدل المثار مؤخرًا بشأن مستقبل الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد انتشار تقارير صحفية تحدثت عن نية القلعة الحمراء الاستعانة بعنصر طبي أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، أكد يوسف أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن إدارة الأهلي تثق بشكل كامل في كفاءة جاب الله وفريقه الطبي المساعد.

وقال المدير الرياضي للأهلي: «كلنا ثقة في دكتور أحمد جاب الله، فهو يعمل بجدية ولديه مساعدين على مستوى عالٍ، ولا صحة تمامًا لوجود اتجاه للاستعانة بعنصر طبي أجنبي».

وأوضح يوسف أن الجهاز الطبي ليس مسؤولًا عن الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، مضيفًا: «يجب أن نتفق جميعًا على أن الجهاز الطبي دوره علاج الإصابات والتعامل معها، وليس هو السبب في حدوثها. بحكم خبرتي كمدرب ومدير رياضي أؤكد أن هذه الاتهامات غير دقيقة».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الطبي في الأهلي يقدم أداءً مميزًا ويعمل وفق أسلوب احترافي، معربًا عن أمله في تقليل حجم الإصابات التي عانى منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «الجميع يقف خلف الجهاز الطبي، ونتمنى أن تمر المرحلة المقبلة بأقل قدر من الإصابات».