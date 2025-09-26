نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فني برتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع المدرب البرتغالي برونو لاجي لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر الإعلان الرسمي عن حسم الصفقة. وتفيد التقارير الصحفية بأن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، حيث عرض الأهلي ما يقارب 4.8 مليون يورو كراتب سنوي، بينما يطالب المدرب بخمسة ملايين يورو، وهو فارق ضئيل يؤشر إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي. وتشير مصادر مطلعة إلى أن عائلة لاجي وافقت على الانتقال إلى القاهرة، وهو ما عزز فرص إتمام التعاقد بشكل وشيك.

برونو لاجي البالغ من العمر 49 عامًا يعد من أبرز المدربين البرتغاليين الذين تركوا بصمة واضحة في الكرة الأوروبية، فقد سبق له تدريب فريق بنفيكا البرتغالي حيث حقق معه نتائج مميزة، كما خاض تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري البرازيلي. وتتمثل أبرز نقاط قوته في اعتماده على الانضباط التكتيكي وإدارة اللاعبين الشباب، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للأهلي الذي يسعى لاستعادة هيمنته المحلية والقارية. ورغم بعض الانتقادات التي واجهها في تجاربه السابقة، إلا أن سيرته التدريبية تكشف عن قدرة على التعامل مع الضغوط وتقديم حلول فنية مبتكرة.

جماهير الأهلي تتابع عن كثب تطورات الصفقة وتعتبرها خطوة حاسمة في مستقبل الفريق، خاصة بعد رحيل المدرب السابق والاعتماد على قيادة مؤقتة. ويرى محللون أن التعاقد مع لاجي سيمنح الفريق دفعة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ يتمتع بخبرة دولية تؤهله لإدارة المباريات الكبرى وتوظيف إمكانيات اللاعبين بالشكل الأمثل. ومن المتوقع أن يرافق التعاقد جهاز فني مساعد يضم أسماء أوروبية لدعم خططه التدريبية، بما يعكس رغبة الأهلي في مواكبة أحدث الأساليب الكروية العالمية.

التحدي الأكبر أمام برونو لاجي في حال توليه المهمة سيكون سرعة التأقلم مع الأجواء المصرية والضغط الجماهيري الهائل، إضافة إلى المنافسة الشرسة مع الزمالك وبقية الأندية الكبرى. غير أن نجاحه في تخطي هذه العقبات سيجعل منه واحدًا من أبرز المدربين الذين مروا على تاريخ الأهلي. ومع قرب الإعلان الرسمي، تتزايد التوقعات بأن يشهد الفريق مرحلة جديدة من التطوير على المستويين الفني والبدني، ما يفتح الباب أمام تحقيق البطولات وإعادة كتابة التاريخ في سجل القلعة الحمراء.