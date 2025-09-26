نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في نسختها الثامنة عشرة، والتي تحتضنها مصر على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتستمر منافساتها حتى الثاني من أكتوبر المقبل، وسط مشاركة نخبة من الأندية الكبرى يتقدمها الأهلي والزمالك ممثلا اليد المصرية.

مباريات الزمالك في المجموعة الثالثة

يخوض فريق الزمالك مواجهات قوية ضمن المجموعة الثالثة، حيث جاءت مواعيد مبارياته على النحو التالي:

الجمعة 26 سبتمبر: الزمالك × توباتي البرازيلي – الساعة 5:45 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر: الزمالك × برشلونة الإسباني – الساعة 5:45 مساءً.

مراحل البطولة وأدوار الحسم

تنص لائحة البطولة على إقامة مباريات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، على أن يُسدل الستار على المنافسات يوم الخميس 2 أكتوبر بإقامة المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).