رضا شحاتة: مباراة القمة منفصلة عن أحداث الفترة الماضية للقطبين.. وجميع الفرق تخشى مواجهة الأهلي والزمالك

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباراة الاهلي والزمالك منفصلة عن كل الاحداث وكل الاجواء السابقة ليست حكم على مباراة القمة دي مباراة منفصلة عن كل حاجة

وأضاف: استعدادات اللاعبين لمباراة الاهلي والزمالك يكون مختلف ومباراة الاهلي والزمالك ليست مثل باقي المباريات ومن يقول غير ذلك “هراء”

وواصل: من المستحيل التكهن بنتيجة مباراة القمة، وحالة اللاعب يوم المباراة تكون نقطة فارقة في تحديد المباراة هتكون ماشية ازاي، وتسريب اسم المدير الفني الجديد للاهلي لن تؤثر على عماد النحاس مطلقا

وأردف: عماد النحاس يعلم ان هناك مدير فني اجنبي جديد وكل ما يشغل بال عماد النحاس هو الفوز بمباراة القمة، وتسريب المدير الفني الجديد لن يؤثر على تركيز عماد النحاس.