نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تحتضن 3 مباريات من كأس القارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى قطر، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث تستضيف المباريات الثلاث الأخيرة من «كأس القارات للأندية»، البطولة السنوية التي تجمع نخبة أبطال القارات الـ6.

وتنطلق المرحلة النهائية بالمباراة الثالثة، المعروفة بـ«ديربي الأميركيتين»، يوم 10 ديسمبر، وتجمع كروس أزول المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، مع المتوَّج المرتقب بكأس ليبرتادورس 2025 الذي يُحسم في 29 نوفمبر (تشرين الثاني). على أن الفائز بهذا اللقاء سيضرب موعدًا مع بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، في المباراة الرابعة يوم 13 ديسمبر؛ لحسم كأس التحدي.

وكان بيراميدز قد ضَمِن مشاركته في هذه المرحلة بعد تتويجه بكأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ في جدة، عقب فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ثم الأهلي السعودي بطل آسيا.

وتُختتم البطولة بالمباراة الخامسة، نهائي كأس القارات للأندية، يوم 17 ديسمبر، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مع الفائز من مباراة كأس التحدي؛ لتحديد بطل القارات.

وتعكس هذه الاستضافة استمرار دور قطر بصفتها وجهة رئيسية للأحداث الكُروية الكبرى، بعد نجاحها في تنظيم «كأس العالم 2022»، إذ تستعد، هذا العام أيضًا، لاستضافة كأس العالم للناشئين، وكأس العرب في نوفمبر وديسمبر المقبلين، بالاعتماد على منشآتها التي أُنشئت من أجل المونديال.

يُذكر أن نسخة 2024 شهدت تتويج ريال مدريد الإسباني باللقب، بعد فوزه على باتشوكا أمام 70 ألف متفرج في استاد لوسيل. بينما ستقام المباراتان 3 و4، هذا العام، على استاد أحمد بن علي، على أن يُعلَن لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة النهائية.