نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. «النحاس» يواجه الزمالك بذكريات «الذئاب» وروعة النهايات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

النحاس وذكريات الذئاب

تقابل عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي في 13 مواجهة سابقة أمام فريق الزمالك، جاءت جميعها في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كانت مواجهات النحاس السابقة أمام فريق الزمالك، مع 6 فرق مختلفة، وهم:

المقاولون العرب، الاتحاد السكندري، الرجاء المطروحي، الشرقية الزقازيق، طلائع الجيش، أسوان.

حقق النحاس الفوز أمام الزمالك في 3 مباريات وهزم في 6، وحضر التعادل في 4 مواجهات.

آخر مباراة جمعت النحاس أمام الزمالك كانت في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم قبل الماضي، وانتهت بفوز المقاولون تحت قيادة المدرب عماد النحاس بثنائية مقابل هدف.

روعة النهايات

يريد عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي في الوقت الحالي بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، أن يسلم القيادة الفنية لفريق الأهلي مع المدرب القادم بذكرى طيبة تبقى في أذهان مشجعي النادي الأهلي، وذلك مثلما فعل في الموسم الماضي وحقق بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتعاقد فريق الأهلي مع مدرب أجنبي عقب مباراة القمة أمام الزمالك، وقاد النحاس الفريق في 3 مباريات نجح في تحقيق بمباراتين، وتعادل في مباراة واحدة.

يذكر أن النحاس قاد الأهلي كمدير فني في 9 مباريات حتى الآن، جميعهم في بطولة الدوري المصري الممتاز، بواقع 6 مباريات في الموسم الماضي وثلاث مباريات في النسخة الجارية.

حقق النحاس الفوز مع الأهلي في 8 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة فقط، ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن.