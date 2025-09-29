نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤقت الخامس في تاريخ الديربي.. ماذا قدم مدربي الطوارئ أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر الجماهير المصرية القمة رقم 131 في تاريخ النادي الأهلي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

الأهلي يقوده عماد النحاس كمدرب مؤقت لحين انتداب مدرب أجنبي، لكن بات النحاس في انتظار مجد كبير ليكون المدرب الخامس في الديربي خلال الألفية الحديثة.

المؤقت الخامس في تاريخ الديربي.. ماذا قدم مدربي الطوارئ أمام الأهلي



وعبر دوت الخليج نستعرض تاريخ مدربي الطوارئ وماذا قدمو في الديربي:-

1-عبد العزيز عبد الشافي

زيزو مدرب الطوارئ صاحب الشهرة الواسعة في تاريخ الأهلي، الولاية الأولى كانت في موسم 2010-2011 وانتهت بالتعادل السلبي.

وعاد زيزو لمهمة إنقاذ الأهلي من جديد لكن في موسم موسم 2015-2016 وتفوق الأهلي بثنائية.



2- فتحي مبروك

الولاية الأولى للمدرب كانت في موسم 2003-2004 عقب إقالة توني أوليفيرا وتعرض للهزيمة 1-0.

‎مبروك عاد من جديد في ولاية أخرى والتي كانت عقب رحيل جاريدو في موسم 2014-2015 وفاز على الزمالك 2-0.

3-حسام البدري

لم يكن حسام البدري محظوظا في القمة كمدربا مؤقتا في موسم 2006-2007 والتي انتهت بانتصار الفارس الأبيض 2-0.

4- سامي قمصان

سامي قمصان هو اخر المدربين المؤقتين موسم 2021-2022 وانتهت المباراة بالتعادل مع الزمالك 2-2.

فهل تبتسم القمة للنحاس أم ينجح البلجيكي فيريرا في فرض الانتصار؟

