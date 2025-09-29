نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري المصري 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي والزمالك اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري المصري 2025-2026

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري المصري 2025-2026.. تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية قمة من العيار الثقيل تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتحمل هذه المواجهة دائمًا في طياتها الكثير من الإثارة والمتعة الكروية، حيث تعتبر المباراة الأهم على الساحة المحلية، بل واحدة من أبرز الديربيات على مستوى العالم. يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يسعى الأهلي، صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، إلى تقليص الفارق واستعادة هيبته ومكانته في سباق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025-2026

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر/أيلول 2025 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنفرد شبكة قنوات "أون سبورت" بحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناتي "أون سبورت 1" و"أون سبورت 2" ليستمتع الجمهور بمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

توفر شبكة أون سبورت خيارات متعددة للتعليق على المباراة، حيث يمكن لعشاق الكرة المصرية متابعة المواجهة بصوت المعلقين أيمن الكاشف وبلال علام على قناة أون سبورت 1.

بينما تقدم قناة أون تايم سبورت تعليقًا صوتيًا آخر بصوت مؤمن حسن وطلعت يوسف، لإرضاء كافة الأذواق.

كيفية مشاهدة البث المباشر للمباراة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء المرتقب عبر البث المباشر على تطبيق أون سبورت، الذي يتيح مشاهدة المباراة وجميع لقاءات الدوري المصري مجانًا ودون الحاجة إلى أي اشتراكات مدفوعة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا (أو مصطفى العش).

خط وسط الملعب: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري