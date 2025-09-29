نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة دون زيزو وإمام.. غيابات الأهلي ضد الزمالك اليوم في القمة 131 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الاثنين على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ظروف صعبة تتمثل في قائمة طويلة من الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق الأحمر.

غيابات الأهلي ضد الزمالك اليوم في القمة 131 بالدوري

يفقد الأهلي خدمات عدة لاعبين أساسيين بداعي الإصابة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني بقيادة المدرب المؤقت عماد النحاس في اختيار التشكيل الأمثل.

أبرز الغيابات تشمل:

محمد شكري (إصابة عضلية)

أشرف داري (إصابة طويلة الأمد)

كريم فؤاد (إصابة في الركبة)

إمام عاشور (إصابة عضلية)

محمد مجدي "أفشة" (إصابة في الكاحل)

أحمد مصطفى زيزو (إصابة)

جراديشار (إصابة)

الأزمة لم تتوقف عند الإصابات، إذ يغيب عن الأهلي أيضًا الثنائي:

أحمد عابدين

محمد عبد الله

وذلك بسبب مشاركتهما مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، ليزداد حجم النقص العددي في قائمة الفريق الأحمر قبل القمة المرتقبة.