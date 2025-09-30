نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في قائمة محمود الخطيب لانتخابات الأهلي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة وُصفت بالمفاجئة داخل الوسط الرياضي، كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي عن الأسماء النهائية التي ضمّها الكابتن محمود الخطيب في قائمته الانتخابية لخوض سباق انتخابات القلعة الحمراء 2025.

الخطيب يستمر على رأس القائمة

كما كان متوقعًا، يقود الخطيب القائمة مرشحًا لرئاسة النادي، بينما يظهر رجل الأعمال ياسين منصور في موقع نائب الرئيس، وهو ما يعزز قوة القائمة نظرًا للثقل الإداري والمالي لهذا الثنائي.

المفاجأة: أسماء جديدة تدخل المشهد

المفاجأة الأبرز في هذه القائمة هي انضمام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، والذي يترشح هذه المرة في موقع عضوية المجلس "فوق السن"، في تحول ملفت لمساره داخل النادي من العمل الفني إلى العمل الإداري.

كذلك يأتي دخول الإعلامي الشاب هشام جمال ونجمة السباحة السابقة مي عاطف في فئة "تحت السن" ليشكلا عنصرًا جديدًا يعكس توجه الخطيب نحو إشراك جيل الشباب في إدارة النادي.

قائمة تضم خبرات كبيرة

إلى جانب المفاجآت، حافظ الخطيب على عدد من الأسماء البارزة التي تمتلك خبرة طويلة في العمل الإداري داخل الأهلي، مثل:

طارق قنديل

محمد الغزاوي

محمد الدمياطي

محمد الجارحي

حازم هلال

أحمد حسام عوض

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

أجواء انتخابية مشتعلة

هذه المفاجآت جعلت قائمة الخطيب محور حديث جماهير الأهلي في الساعات الأخيرة، حيث اعتبر البعض أن إدخال أسماء جديدة يضيف حيوية للقائمة ويمنحها تنوعًا بين الخبرة والشباب. في المقابل، يرى آخرون أن المنافسة ستكون أصعب من أي وقت مضى، خصوصًا مع احتمالية ظهور قوائم قوية منافسة خلال الفترة المقبلة.

وبين دعم الجماهير وتوقعات المراقبين، تبقى انتخابات الأهلي 2025 على موعد مع واحدة من أكثر المعارك الانتخابية إثارة في تاريخ النادي.