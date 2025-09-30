نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء مثيرة.. ضحايا محمود الخطيب في قائمة انتخابات الأهلي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت قائمة الكابتن محمود الخطيب الانتخابية الجديدة لانتخابات النادي الأهلي 2025 مفاجآت مدوية، بعدما غابت عنها عدة أسماء بارزة كانت حاضرة بقوة في قائمة 2021، وهو ما اعتبره البعض بمثابة "إبعاد" لنجوم المجلس السابق من أجل ضخ دماء جديدة داخل الإدارة المقبلة.

أبرز الغائبين عن قائمة الخطيب 2025

1. حسام غالي

القائد السابق للأهلي وعضو مجلس الإدارة الحالي كان أحد أبرز الوجوه الشابة في قائمة 2021، لكنه لم يظهر هذه المرة ضمن الأسماء النهائية. ويعتبر غيابه مفاجأة كبرى خاصة بعد ارتباط اسمه بدور بارز داخل الإدارة خلال السنوات الماضية.

2. محمد شوقي

عضو المجلس الحالي وواحد من الأسماء النشطة إداريًا، إلا أن القائمة الجديدة تجاهلته رغم خبراته، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب استبعاده.

3. مهند مجدي

الذي حجز مكانًا دائمًا في قائمة الخطيب السابقة، لم يكن حاضرًا هذه المرة، في خطوة عكست رغبة الخطيب في تغيير شكل قائمته بشكل واضح.

4. محمد سراج الدين

من أبرز الأسماء التي خطفت الأنظار في انتخابات 2021، لكنه خرج من سباق 2025 بعدما غاب عن القائمة الجديدة، وهو ما أثار علامات استفهام بين جماهير الأهلي.

التغييرات الأبرز في القائمة الجديدة

القائمة الجديدة شهدت دخول أسماء مثيرة أبرزها:

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، في تحول ملفت من الجانب الفني إلى العمل الإداري.

الإعلامي هشام جمال كأحد الوجوه الشابة "تحت السن".

الإبقاء على عناصر الخبرة مثل خالد مرتجي (أمين الصندوق) وطارق قنديل.

دلالات هذه التغييرات

إبعاد أسماء وضم أخرى جديدة يعكس رغبة الخطيب في:

ضخ دماء شبابية تمنح القائمة زخمًا انتخابيًا.

إعادة توزيع الأدوار بين عناصر فنية وإدارية.

خلق توازن بين الخبرة والتجديد.

وبين مؤيد يرى أن القائمة الحالية أكثر توازنًا، ومعارض يعتقد أن الخطيب استغنى عن عناصر كان لها دور مؤثر، تبقى انتخابات الأهلي 2025 مرشحة لتكون واحدة من أكثر المعارك سخونة في تاريخ القلعة الحمراء.