نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خماسية بافوس القبرصي تمنح بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم فوزًا كبيرًا على فريق بافوس القبرصي 5-1، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ليرفع سجل انتصاراته المتتالية هذا الموسم إلى 9 مباريات في كل المسابقات، وهذا إنجاز حققه الفريق من قبل تحت قيادة المدرب القدير يوب هاينكس.

وقال يان- كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي، في كلمته خلال مأدبة العشاء بعد المباراة: «9 انتصارات في 9 مباريات رسمية، عزيزي فينسنت (كومباني). آخر من حقق ذلك كان يوب هاينكس في موسم 2012 -2013، لقد مر وقت طويل».

وتحت قيادة هاينكس، فاز بايرن بدوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني (بوندسليغا) وكأس ألمانيا في موسم 2012-2013، ويأمل كومباني، المدرب الحالي، أن يُكرر الإنجاز نفسه.

وقال كومباني: «قلت بوضوح قبل أول مباراة إن حلمنا هو الوجود في النهائي، وأن تكون لدينا فرصة للفوز باللقب. الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية، لكننا الآن في خضم المنافسة، وعلينا أن نركز فقط على الفوز بالمباراة التالية».

وقال اللاعب جوشوا كيميتش إن «الانسجام الذي نعيشه ليس من قبيل الصدفة»، في حين صرح المهاجم هاري كين، الذي سجل هدفين ضد بافوس، بأنهم يريدون «البناء على الزخم الذي نملكه منذ بداية الموسم».

وقال كين: «ربما بدا الأمر سهلًا، لكن ذلك يعود لطريقة لعبنا: من خلال الضغط، والكرات الثابتة، وكيفية اختراق الخطوط. لدينا هذا الزخم، ونرغب بشدة في الحفاظ عليه».

وانتهت سلسلة الانتصارات المتتالية لهاينكس مع بايرن في المباراة الرسمية العاشرة من الموسم، عندما خسر بايرن أمام باتي بوريسوف 1-3 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبإمكان كومباني أن يتقدّم خطوة أخرى، إذا فاز على آينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم السبت المقبل.

وقال المدير الفني: «نثق بجميع اللاعبين الذين نملكهم، ولهذا السبب نستخدمهم جميعًا، وسنواصل القيام بذلك. أولويتي هي أن نواصل تقديم الأداء الجيد. كل ما نحققه لا يكون إلا من خلال الفريق. لديّ ثقة بنسبة مائة بالمائة في كل لاعب في تشكيلتي».