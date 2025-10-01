نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكشف عن المرشحين لجائزة لاعب شهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر، والتي شهدت وجود الثلاثي جيريمي دوكو، فيل فودين، وإيرلينج هالاند بعد مستويات مميزة قدموها خلال المباريات الماضية.

دوكو خطف الأنظار بسرعته ومراوغاته الحاسمة، وحصل على جائزة رجل المباراة مرتين متتاليتين، إلى جانب تسجيله هدفًا في شباك نابولي بدوري أبطال أوروبا.

أما فيل فودين، فكان العقل المفكر للفريق خلال الشهر، حيث ساهم بالأهداف وصناعة الفرص، وسجل في ديربي مانشستر وكذلك في كأس كاراباو، كما نال جائزة أفضل لاعب أمام نابولي.

وفي الخط الأمامي، واصل إيرلينج هالاند هوايته المعتادة في هز الشباك بتسجيله 7 أهداف خلال الشهر، من بينها ثنائية في ديربي مانشستر، ليحقق إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا كأسرع لاعب يحقق ذلك.

السيتي أنهى سبتمبر بسجل مثالي دون أي هزيمة في خمس مباريات متتالية، بفضل تألق هذا الثلاثي الذي يتنافس بقوة على جائزة لاعب الشهر.