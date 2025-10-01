نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي كري رمزي استيائه من أداء ونتائج منتخب الشباب في كأس العالم بتشيلي، بعد الخسارة أمام اليابان ونيوزيلندا.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ما يحدث في كأس العالم للشباب بتشيلي من أداء ونتائج للمنتخب أمر مؤسف ومحزن للغاية أن يكون منتخب مصر بهذا الشكل.

واضاف: منتخب مصر خسر في أول مباراتين في كأس العالم لماما كلا من نيوزيلندا وتشيلي والفريق أثبح حصالة في مجموعة ضعيفة، وبطولة تضم منتخبات ليست على المستوى.

وتابع: هناك شئ غلط، وأشخاص لا تعمل لاسم منتخب مصر، وما يحدث عيب، ولكن لدينا أمل ولو ضئيل في التأهل للدور المقبل حال الفوز في المباراة المقبلة أمام تشيلي.

وأردف: ما يحزن أن منتخب الشباب يشارك في بطولة لا تضم منتخبات على المستوى ومع ذلك بعد مرور أول جولتين أصبحنا حصالة واضعف خط دفاع، والمنتخب الأضعف في البطولة لحد هذه اللحظة.