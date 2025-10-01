الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو Manchester City vs. Monaco الليلة في دوري أبطال أوروبا ، في لقاء كروي ممتع ينتظره عشاق مانشستر سيتي ضد موناكو وخاصةً خلال الفترة القوية التي يمر بها فريق مانشستر سيتي بعد اداءه القوي في الدوري الانجليزي ، و فيما يلي التقرير الصحفي الذي طلبته عن مواجهة موناكو ومانشستر سيتي Manchester City vs. Monaco في دوري أبطال أوروبا، متضمنًا كافة التفاصيل التي ذكرتها.

"عاجل" .. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو Manchester City vs. Monaco الليلة في دوري أبطال

تجري المباراة بين موناكو ومانشستر سيتي Manchester City vs. Monaco مساء اليوم الأربعاء، 1 أكتوبر 2025، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ، حيث ستنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة (11:00 مساءً بتوقيت الإمارات) على ملعب “لويس الثاني” في موناكو.

القناة الناقلة: تبث المباراة حصريًا على قناة beIN SPORTS 3، ضمن باقة قنوات “بي إن سبورتس” في العالم العربي.

المعلق: سيتولى المعلق عصام الشوالي التعليق على أحداث هذه المواجهة المرتقبة بصوته الشهير.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، جوسكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

· أبرز الغيابات في صفوف مانشستر سيتي:

عمر مرموش: بسبب إصابة في الركبة.

ريان آيت نوري: بسبب إصابة في الكاحل.

عبدالقادر خوسانوف: بسبب تمزق في عضلة الفخذ.

معلومة هامة قبل بداية مباراة مانشستر سيتي وموناكو Manchester City vs. Monaco