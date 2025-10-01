نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس وفياريال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد يوفنتوس الإيطالي لخوض مواجهة نارية أمام فياريال الإسباني، ضمن فعاليات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب لا سيراميكا، المواجهة المثيرة بين فياريال واليوفي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الشامبيونزليج.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت عمان وأبوظبي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الروماني إشتفان كوفاتش، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لا سيراميكا معقل النادٍ الإسباني.

وتعادل يوفنتوس إيجابيًا أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لكل فريق في أولى جولات المسابقة، بينما تلقى فياريال هزيمة على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف نظيف.

ويحتل اليوفي المركز 22 في مسابقة ترتيب مسابقة الشامبيونزليج لموسم 2026/2025، برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي الفريق الإسباني في المرتبة 29 برصيد صفر من النقاط.

وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: بيرين.

▪︎ خط الدفاع: كيلي - جاتي - كالولو.

▪︎ خط الوسط: كابال - لوكاتيلي - مكيلي - كامبياسو.

▪︎ خط الهجوم: يلدز - كووبميينيرز - جوناثان.

في المقابل، جاء تشكيل فياريال، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: تيناس.

▪︎ خط الدفاع: مورينو - مارين - فيجا - بيداراز.

▪︎ خط الوسط: كومسانيا - باريخو - جابي.

▪︎ خط الهجوم: بوكانان - ميكاوتادزي - بيبي.

القنوات الناقلة لمواجهة يوفنتوس وفياريال في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD7.

