نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة برشلونة باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

موعد مباراة برشلونة باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، نحو ملعب «مونتجويك» معقل فريق برشلونة الإسباني، حيث يستضيف قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفريقين اللذين يسعيان لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب البطولة، خاصة أن كلًا منهما يدخل اللقاء وهو يمتلك ثلاث نقاط بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى.

وتمثل هذه المواجهة صراعًا مبكرًا بين العملاق الكتالوني الذي يسعى لاستعادة هيبته الأوروبية، وحامل اللقب باريس سان جيرمان الذي يحاول الدفاع عن عرشه رغم الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه.

برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والـ 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب مونتجويك.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري، حيث تذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس.

مشوار برشلونة وباريس في الجولة الأولى

ونجح برشلونة في اقتناص فوز ثمين أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة (2-1)، ليدخل مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة.

واستهل باريس سان جيرمان مشواره الأوروبي بقوة بعدما اكتسح أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، ما يعكس جاهزيته لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام باريس

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – أراوخو – جيرارد مارتين

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – داني أولمو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: تشفالير

خط الدفاع: نونو مينديز – زباراني – بيرالدو – أشرف حكيمي

خط الوسط: كانج إن لي – فيتينيا – مايولو

خط الهجوم: باركولا – راموس – كفاراتسخيليا

غيابات برشلونة قبل مواجهة باريس

يدخل برشلونة اللقاء وسط أزمة إصابات تضرب صفوفه، حيث يغيب الخماسي:

جافي

رافينيا

فيرمين لوبيز

الحارس تير شتيجن

الحارس لويس جارسيا

كما تأكد غياب الحارس الشاب جوان جارسيا لستة أسابيع بعد إصابته بتمزق في غضروف الركبة، فيما يعاني رافينيا من إصابة عضلية. ورغم ذلك، استعاد الفريق خدمات الثنائي لامين يامال والمدافع بالدي.

غيابات باريس سان جيرمان قبل القمة

يعاني باريس من غيابات ثقيلة أبرزها:

عثمان ديمبيلي (إصابة في الفخذ)

ديزيريه دوي (إصابة في ربلة الساق)

ماركينيوس (إصابة في عضلة الفخذ)

كما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، بينما استعاد الفريق جهود فيتينيا وجواو نيفيز.

تصريحات لويس إنريكي قبل المواجهة

أعرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن أسفه لغياب عدد كبير من النجوم عن المباراة، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على القمة المنتظرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على قوة برشلونة قائلًا:

«برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم، يلعب كرة هجومية ويدافع بشراسة. من دواعي سروري مواجهة فريق يملك نفس عقليتنا».