بث مباشر دون تقطيع - أرسنال وأولمبياكوس

أحمد جودة - القاهرة - أرسنال يستضيف أولمبياكوس في قمة أوروبية مثيرة في دوري أبطال أوروبا

لندن، الأربعاء 1 أكتوبر 2025

تشهد العاصمة الإنجليزية لندن الأربعاء القادم سهرة كروية مهمة، عندما يستضيف أرسنال ضيفه اليوناني أولمبياكوس على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بريطانيا (BST)، ما يعادل الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة تقريبًا.

يُعوّل عشاق الجانرز على هذا اللقاء كفرصة لتعزيز بداية قوية في المجموعة، بعد فوزهم في الجولة الأولى، بينما يسعى أولمبياكوس لتجاوز البداية المتواضعة والقتال من أجل البقاء في المنافسة.

القنوات الناقلة والتغطية الإعلامية

في المملكة المتحدة، تُنقل المباراة على قناتي TNT Sports 1 وTNT Sports Ultimate، مع بدء الاستوديو التحليلي قبل اللقاء بساعة تقريبًا.

كما تتوفر خدمة البث الرقمي عبر تطبيق Discovery+ ولدى المشتركين عبر المنصة الإلكترونية.

وفي الدول العربية، تضم حقوق النقل غالبًا شبكة قنوات بي إن سبورتس أو أي شبكة متعاقدة لنقل مباريات دوري الأبطال، حسب كل دولة (قد تحتاج إلى التأكد عبر مشغل البث المحلي لديك).

الغيابات والفريقان قبل المواجهة

أرسنال – الحالة والإصابات

الفريق اللندني يعاني من نقص في عدد من الأسماء البارزة. من بين الغائبين:

جابرييل خيسوس ما زال يتعافى من إصابة في الركبة، ومن المتوقع أن يغيب حتى عام 2026.

كاي هافرتز غير متاح أيضًا بسبب إصابة ركبة.

نوني مادويكي يعاني من إصابة في الركبة ويُتوقع غيابه لفترة طويلة.

بيرو هينكابي في مركز الدفاع يُعد مشكوكًا في جاهزيته، وربما لا يكون جاهزًا للقاء.

من الناحية الإيجابية، يبدو أن بعض اللاعبين مثل مارتن أوديغارد قد يكونون قريبين من العودة أو المشاركة، وقد يمنح آرتيتا بعض المرونة في خيارات التشكيل.

أولمبياكوس – الحالة والإصابات

أولمبياكوس أيضًا يعاني من غيابات مهمة:

المهاجم رومان ياريمتشوك سيكون غائبًا بسبب إصابة عضلية.

كذلك لورنزو سكيبيوني خارج القائمة بسبب إصابة في الركبة.

غياب هاتين الورقتين الهجومية يعني أن أولمبياكوس قد يواجه صعوبة في تشكيل تهديد قوي في الخط الأمامي ضد دفاع متماسك، وقد يدفع المدرب للاعتماد على التوازن الدفاعي أولًا.

التشكيل المتوقع والخطة التكتيكية

أرسنال (تشكيل محتمل 4-3-3 أو 4-3-1-2 متحور)

وفق التوقعات الإعلامية، قد يبدأ أرسنال بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كِبا أريزابالاگا (ربما يُعطى راحة لديفيد رايا)

خط الدفاع:

ظَهْر أيمن: بن وايت

قلبا دفاع: كريستيان موسكويرا – غابرييل (في ظل غياب هينكابي)

ظَهْر أيسر: مايلز لويس-سكيلّي



الوسط:

مارتن أوديغارد (صانع لعب مركزي)

ميكيل ميرينو

كريستيان نورغارد أو لاعب وسط آخر يوفّر الجهد الدفاعي والهجومي



الهجوم:

جناح أيمن: بوكايو ساكا

جناح أيسر: غابرييل مارتينيلي أو لياندرو تروسّارد حسب التبديل

المهاجم الصريح: قد يعتمد على لاعب مثل ماكس داومان أو مهاجم بديل متاح

بهذا التشكيل، سيحاول أرسنال مزج السيطرة على الكرة في الوسط مع التحولات السريعة في الهجوم على الأطراف، مستفيدًا من التفاهم بين ساكا ومارتينيلي أو البدائل التي سيدفع بها أرتيتا.

أولمبياكوس (تشكيل متوقع 4-2-3-1 أو 4-3-3 متحور)

في ظل غياب ياريمتشوك وسكيبيوني، من المتوقع أن يلعب الفريق اليوناني:

خط دفاع من أربعة: مع أربعة مدافعين تقليديين

ثنائي ارتكاز في الوسط لتأمين المساحة أمام الخط الخلفي

ثلاثي هجومي خلف مهاجم وحيد أو متحرك، مع الاعتماد على الأجنحة

المهاجم الوحيد قد يكون لاعبًا محليًا أو بديلًا بدلًا من ياريمتشوك



سيكون التوازن الدفاعي مهمًا جدًا لديهم، وقد يعتمدون على المرتدات أو الكرات الثابتة كمصدر خطورة، خاصة إذا فشلوا في اختراق دفاعات أرسنال.

التحليل الفني والنقاط البارزة

1. امتلاك الوسط والضغط عاليًا

أرسنال غالبًا ما يُحاول السيطرة على وسط الملعب، والضغط على منافسيه في البناء من الخلف. إذا تمكنت ثلاثي الوسط من الظهور بتفاهم، فإنهم سيكونون مفتاحًا لربط الدفاع بالهجوم.

2. استغلال العمق على الأطراف

وجود ساكا ومارتينيلي أو البدائل يمكن أن يشكّل خطورة كبيرة على أطراف أولمبياكوس، خاصة إذا تجاوز اللاعبون الأظهرة بسرعة.

3. التنويع الهجومي

أرسنال سيحتاج إلى التنويع في الهجمات (كرات عرضية، تسديدات من بعيد، اختراقات خلف الدفاع) لضغط دفاع منافس يمكن أن يُنزلق في الخطأ.

4. الأداء الدفاعي والارتدادات المضادة

أولمبياكوس قد يضغط على أرسنال في بعض الفترات، ويحاول استغلال الفراغات خلف الأظهرة، لذا يجب على خط الدفاع والحارس أن يكونا يقظين.

5. اللياقة والتحمل البدني

المباراة ستكون تعبئة كبيرة لكلا الفريقين، والذين يُديرون دكة بدلاءهم بشكل جيد قد يحققون ميزة خلال الشوط الثاني.

أهمية اللقاء

الفوز في هذه المرحلة مبكرًا يعطي دفعة معنوية كبيرة في المجموعة، ويجعل الحسابات أسهل لكلا الفريقين في الجولات اللاحقة.

أرسنال، باعتباره أحد الأندية المرشحة في البطولة، يسعى لكي يثبت أنه ليس فقط قوة محلية بل قادر على التطلع نحو المنافسة الأوروبية.

أولمبياكوس، كعملاق يوناني له تاريخ طويل في البطولات الأوروبية، لا يمكن تجاهله، وسيقاتل للحفاظ على آماله في المجموعة.

الجمهور سيكون عنصرًا مهمًا – ملعب الإمارات وعشاق الجانرز قد يضغطون في الأوقات الحاسمة لتشكيل فارق معنوي كبير.

هذا اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لأرسنال في أولى مبارياته أمام جماهيره في دور المجموعات، وفرصة لأولمبياكوس لإثبات قوته. الأداء المتوازن بين الدفاع والهجوم، وكيفية إدارة المدربين للتبديلات ستحدد مسار المباراة. عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون سهرة كروية دسمة بالطموحات والندية.