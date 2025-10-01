نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس التشكيل الرسمي لفريق النصر، الذي سيخوض مواجهة الزوراء العراقي مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.

وجاء تشكيل النصر لمباراة الزوراء كما يلي:

حارس المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – عبدالإله العمري – إينيغو مارتينيز – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أيمن يحيى – أنجيلو غابرييل

الهجوم: ساديو ماني – جواو فيليكس – كينجسلي كومان

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والزوراء اليوم الأربعاء، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.