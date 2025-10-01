نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

