نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام نظيره برشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك" في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، إليا زبارني، وليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: سيني مايولو، إبراهيم مباي، برادلي باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان د برشلونة مساء اليوم الأربعاء مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

