نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة آرسنال الرسمية ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام أولمبياكوس في دوري الأبطال

حارس المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – غابرييل ماغالهايس – لويس سكلي.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينلي – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد