نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف في صفوفه الفرعون المصري عمر مرموش عن تشكيلته لمواجهة موناكو الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية ببث مباراة مانشستر سيتي وموناكو، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حقق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني جوارديولا بداية قوية في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى مما منح السيتزنز دفعة معنوية كبيرة للمباراة القادمة.

بينما خسر موناكو كن نظيره كلوب بروج البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب جان بريدل، حيث يدخل موناكو برغبة قوية من أجل تصحيح مساره وحصد نقاط المباراة.

من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: