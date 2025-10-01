نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث أسندت المهمة إلى المعلق اليمني حسن العيدروس.

ويُعتبر العيدروس من أبرز المعلقين الرياضيين في شبكة بي إن سبورتس، حيث يتميز بأسلوبه الحماسي وصوته المميز، ما يضفي إثارة كبيرة على المباريات الكبرى.

الجماهير تنتظر أن يواكب تعليق حسن العيدروس الأجواء المشتعلة داخل ملعب مونتجويك، خاصة وأن المباراة تجمع بين فريقين من عمالقة أوروبا.

وجود العيدروس على الميكروفون يزيد من متعة المشاهدة، إلى جانب التغطية الإعلامية الضخمة التي تخصصها بي إن سبورتس لهذا اللقاء.

إذن، إذا كنت تبحث عن معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، فهو سيكون حسن العيدروس، في مباراة قد تحمل الكثير من الإثارة والأهداف.