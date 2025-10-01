نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر يلا شوت يوفنتوس يصطدم بفياريال في قمة أوروبية نارية بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيدة العجوز تبحث عن استعادة هيبتها.. والغواصات الصفراء تواصل حلمها القاري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، إلى ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية، حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره الإسباني فياريال في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

المباراة تحمل طابعًا خاصًا، ليس فقط لقوة الفريقين، بل لأنها تأتي في توقيت حساس، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي وسط منافسة مشتعلة في المجموعة.

يوفنتوس.. استعادة الكبرياء الأوروبي

يدخل يوفنتوس اللقاء تحت قيادة مدربه ماسيميليانو أليغري، باحثًا عن انتصار يعيد الثقة لجماهيره، خصوصًا بعد بداية متذبذبة في الدوري الإيطالي هذا الموسم. الفريق يعتمد على مزيج من الخبرة والشباب، يتقدمه المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، والجناح الإيطالي المتألق فيدريكو كييزا، إلى جانب الفرنسي أدريان رابيو في وسط الميدان.

ويأمل "السيدة العجوز" أن يحقق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، ليعزز موقفه في المجموعة، ويؤكد أنه لا يزال منافسًا حقيقيًا على لقب البطولة التي طال غيابها عن خزائنه منذ عام 1996.

فياريال.. الطموح الإسباني يتحدى العمالقة

على الجانب الآخر، يدخل فياريال بقيادة مدربه الشاب مارسيلينو المواجهة بثقة كبيرة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محليًا وقاريًا. الغواصات الصفراء تمتاز بصلابة دفاعية كبيرة، وبقدرة على التحول السريع من الدفاع للهجوم.

يعتمد الفريق الإسباني على خبرة قائده المخضرم راؤول ألبيول في الخط الخلفي، بالإضافة إلى براعة النيجيري صامويل تشوكويزي في الهجمات المرتدة، وحيوية الإسباني جيرارد مورينو في الخط الأمامي.

بالنسبة لفياريال، مواجهة يوفنتوس ليست مجرد مباراة في دور المجموعات، بل فرصة لإثبات قدرته على منافسة كبار القارة والاستمرار في مشواره الأوروبي بنجاح.

موعد المباراة

اليوم: الأربعاء 1 أكتوبر 2025

التوقيت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة – 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

الملعب: أليانز ستاديوم – تورينو، إيطاليا.

القنوات الناقلة وتردداتها

تنقل شبكة beIN Sports حصريًا مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 Premium بتغطية مميزة واستوديو تحليلي يضم خبراء الكرة الأوروبية.

تردد beIN Sports HD1 Premium على نايل سات: 11013 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد القناة على سهيل سات: 11547 (عمودي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 2/3.



كما يمكن متابعة اللقاء عبر خدمة البث المباشر عبر تطبيق beIN CONNECT بجودة عالية.

التحليل الفني

من الناحية التكتيكية، يعتمد يوفنتوس على أسلوب الضغط العالي واستغلال سرعات كييزا على الأطراف، مع التركيز على الكرات العرضية نحو فلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء. كما يلعب أليغري بخطة 4-3-3 القابلة للتحول إلى 4-4-2 أثناء فقدان الكرة، بهدف إغلاق المساحات أمام الهجوم الإسباني.

في المقابل، يراهن فياريال على التنظيم الدفاعي المتماسك والهجمات المرتدة السريعة، مستخدمًا أسلوب 4-4-2 الكلاسيكي مع مرونة في تحريك مورينو وتشوكويزي بين الخطوط. قوة الفريق الإسباني تكمن في الاستحواذ المتدرج والانطلاقات المفاجئة التي قد تربك دفاعات يوفنتوس إذا لم يكن في يومه.

التشكيل المتوقع للفريقين

يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بريمر – جاتي – ساندرو

الوسط: لوكاتيلي – رابيو – ماكيني

الهجوم: كييزا – فلاهوفيتش – مويس كين



فياريال

حراسة المرمى: رولي

الدفاع: فويث – ألبيول – ب أو توريس – بيدرازا

الوسط: كابوي – باريخو – كوكلين – بامي

الهجوم: جيرارد مورينو – تشوكويزي

الغيابات المتوقعة

يوفنتوس يفتقد خدمات الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة العضلية، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية فيليب كوستيتش.

فياريال يعاني من غياب لاعب الوسط إتيان كابوي للإيقاف، مع احتمالية غياب ألبرتو مورينو للإصابة.

الجماهير كلمة السر

من المنتظر أن تشهد مدرجات "أليانز ستاديوم" حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يعوّل يوفنتوس على دعم أنصاره لإحباط أي محاولة من فياريال للسيطرة على أجواء المباراة. في المقابل، يعول الفريق الإسباني على خبرة لاعبيه في التعامل مع ضغط المباريات الكبرى خارج الديار.

لقاء السيدة العجوز والطموح الأوروبي

يبقى لقاء يوفنتوس وفياريال واحدًا من أبرز مباريات الجولة في دوري أبطال أوروبا، كونه يجمع بين طموح "السيدة العجوز" في استعادة مكانتها القارية، ورغبة "الغواصات الصفراء" في إثبات الذات. وبين قوة يوفنتوس الهجومية وصلابة فياريال الدفاعية، ينتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهة مليئة بالندية والتشويق قد تحدد بشكل كبير ملامح المجموعة ومستقبل الفريقين في البطولة.