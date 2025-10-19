جوهانسبرغ ـ أ.ف.ب: أحرز بيراميدز المصري لقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي 1-0 بالقاهرة، في المواجهة التي تجمع سنويا بين بطلي دوري أبطال القارة وكأس الاتحاد (الكونفدرالية). ويدين بيراميدز، الفائز بلقب دوري أبطال القارة الموسم الماضي، بفوزه الى هدف مهاجمه النجم الكونغولي محمود ماييلي الذي سجّله قبل 15 دقيقة فقط من نهاية المباراة. وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد أن سدّد ماييلي كرة منخفضة مرت من أمام الحارس منير المحمدي، واستقرت في الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم البعيد (75). ويُعد ماييلي أحد العناصر الحاسمة في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا في مشاركته الثانية فقط الموسم الماضي، حيث أنهى البطولة كهداف لها بتسعة أهداف.

