الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالقتالية التكتيكية والصبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب "ميتروبوليتانو" مساء السبت.

ألمادا يمنح أتلتيكو مدريد فوزًا تكتيكيًا على أوساسونا

سيطر أصحاب الأرض على مجريات الشوط الأول، وفرضوا إيقاعهم في وسط الملعب عبر تحركات كوكي ورودريغو دي بول، لكن التنظيم الدفاعي المحكم لأوساسونا حال دون الوصول إلى الشباك، رغم محاولات أنطوان غريزمان وألفارو موراتا.

وكاد الفريق الضيف أن يخطف هدفًا مباغتًا من هجمة مرتدة، إلا أن يقظة الحارس يان أوبلاك والدفاع المدريدي حالت دون ذلك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط قلق جماهيري متزايد.

في الشوط الثاني، كثف أتلتيكو ضغطه الهجومي، وأجرى المدرب دييغو سيميوني تغييرات لتنشيط الخط الأمامي. ومع مرور الوقت، بدأت علامات الإرهاق تظهر على دفاع أوساسونا.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 69، حين وصلت الكرة إلى تياغو ألمادا على مشارف منطقة الجزاء، فأطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى أوساسونا، مانحًا فريقه هدفًا طال انتظاره.

بعد الهدف، حاول أوساسونا تعديل النتيجة عبر اندفاع هجومي متأخر، لكنه اصطدم بصلابة دفاعية معتادة من أتلتيكو، الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 16 نقطة، ليشدد الخناق على ثلاثي المقدمة ويؤمن موقعه في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر، مواصلًا بحثه عن تحسين الأداء الهجومي في الجولات المقبلة.