الرياض - كتبت رنا صلاح - أعطت إدارة نادي الوحدات الأردني الضوء الأخضر لقائد الفريق صالح راتب للانتقال إلى الدوري الليبي، بعد التوصل إلى اتفاق مالي وصف بـ"المربح للطرفين"، أنهى ارتباط اللاعب بالنادي الذي لم يمثل غيره محليًا.

الوحدات يوافق على احتراف صالح راتب في ليبيا

وينتظر أن ينضم راتب (30 عامًا) إلى تدريبات فريق الاتحاد العسكري الليبي خلال الأسبوع الحالي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، في تجربة احترافية جديدة يسعى من خلالها لتأمين مستقبله المالي.

وكشف مصدر مقرب من إدارة الوحدات أن الموافقة جاءت بعد دراسة متأنية للعرض، خاصة في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي، ووجود مستحقات متأخرة لعدد من اللاعبين، أبرزهم فراس شلباية وعبد الله الفاخوري.

وبحسب التفاصيل، سيتقاضى راتب نحو 160 ألف دولار في عقده الجديد، مقابل 50 ألفًا كان يتقاضاها مع الوحدات، وقد تنازل عن مستحقات سابقة بقيمة 50 ألف دولار، بالإضافة إلى دفعه 30 ألف دولار لخزينة النادي لإتمام الصفقة.

ويأتي رحيل اللاعب في ظل تراجع نسبي في مستواه، وعدم مشاركته كأساسي بانتظام خلال الموسم الحالي، ما دفعه لقبول التنازلات المالية لضمان موافقة النادي على انتقاله. ويُذكر أن صالح راتب غاب عن المباراة الأخيرة للوحدات في بطولة كأس الأردن، والتي انتهت بفوز كاسح للفريق على الجليل بنتيجة 6-0، في وقت يستعد فيه لخوض تجربة جديدة بعد محطات سابقة مع السالمية الكويتي والخالدية البحريني.