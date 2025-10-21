الرياضة

الأهلي يشكر الثلاثي أمير ونجيب وعيسى

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يشكر الثلاثي أمير ونجيب وعيسى

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يشكر الثلاثي أمير ونجيب وعيسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية، وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل.

الأهلي يشكر الثلاثي أمير ونجيب وعيسى

وأكد على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأربعاء في إطار مباريات الدوري الممتاز.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا