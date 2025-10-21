نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشكر الثلاثي أمير ونجيب وعيسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من أمير عبد الحميد، مدرب حراس المرمى، ومحمد نجيب، المدرب المساعد وعبد الرحمن عيسى، مخطط الأحمال عن عملهم ضمن الجهاز الفني خلال الفترة الانتقالية، وقيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل.

الأهلي يشكر الثلاثي أمير ونجيب وعيسى

وأكد على أن ما قدمه الثلاثي من جهد محل تقدير كبير من الجميع وهم من أبناء الأهلي المخلصين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الأربعاء في إطار مباريات الدوري الممتاز.

