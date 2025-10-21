نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أولمبياكوس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وأولمبياكوس بث مباشر يلا شوت في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدرو فيرنانديز، بيدري جونزاليس، مارك كاسادو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، لامين يامال، فيرمين لوبيز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

