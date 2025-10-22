نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن ويورتشيتش ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز للفور بلقب مدرب العام في القارة السمراء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال عام 2025 مع النادي السماوي.

ونجح بيراميدز تحت قيادة يورتشيتش خلال عام 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر الفريق تصنيف الأندية في القارة السمراء.

وإلى جانب يورتشيتش تم ترشيح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ووليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، وطارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين، ومحمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، ومعين الشعباني المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي.

