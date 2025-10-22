نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب جديد ينضم لمستشفى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاقمت أزمة الإصابات في خط وسط مانشستر سيتي بعد تعرض اللاعب الشاب نيكو غونزاليس لإصابة في ساقه اليمنى، اضطرته لمغادرة الملعب في وقت مبكر من الشوط الثاني خلال المواجهة أمام فياريال الإسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وتأتي إصابة غونزاليس لتشكل ضربة قوية للمدرب بيب غوارديولا، خاصة وأن اللاعب الإسباني كان يشارك أساسيا ليعوض غياب مواطنه رودري، الذي يغيب حاليا بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وعانى رودري من غياب طويل الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وفي الدقيقة 56، دخل اللاعب ماتيو كوفاسيتش كبديل لغونزاليس، علمًا بأن كوفاسيتش نفسه كان قد عاد لتوه من إصابة سابقة.