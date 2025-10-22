نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ونجم بيراميدز في سباق جائزة أفضل لاعب إفريقي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، بعد المستوى الخرافي والإنجازات الكبيرة التي حققها من النادي السماوي مؤخرا.

ونجح فيستون ماييلي في قيادة نادي بيراميدز مع زملائه اللاعبين خلال عام 2025 للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر الفريق تصنيف الأندية في القارة السمراء.

يذكر أن فيستون ماييلي تم ترشيحه كذلك للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء إلى جانب ثلاثي بيراميدز محمد الشيبي وبلاتي توريه وإبراهيم عادل.

