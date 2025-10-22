نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ملامح تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره كلوب بروج اليوم الأربعاء الموافق 22/10/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي

تشكيل بايرن المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ساشا بوي، اوباميكانو، تاه، لايمر.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليز.

خط الهجوم: هاري كين، دياز، جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.