تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - حدد البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ملامح تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره كلوب بروج اليوم الأربعاء الموافق 22/10/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي
تشكيل بايرن المتوقع أمام كلوب بروج
حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: ساشا بوي، اوباميكانو، تاه، لايمر.
خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليز.
خط الهجوم: هاري كين، دياز، جاكسون.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.