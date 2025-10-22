الرياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني ملامح تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره كلوب بروج اليوم الأربعاء الموافق 22/10/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي

تشكيل بايرن المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ساشا بوي، اوباميكانو، تاه، لايمر.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليز.

خط الهجوم: هاري كين، دياز، جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

