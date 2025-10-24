نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ونادي باريس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس نظيره فريق نانت اليوم الجمعة الموافق 24/10/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد جان بوين ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ونادي باريس

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة نانت ونادي باريس مساء الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ونادي باريس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.