موعد مباراة نانت ونادي باريس في الدوري الفرنسي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس نظيره فريق نانت اليوم الجمعة الموافق 24/10/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد جان بوين ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الفرنسي.
موعد مباراة نانت ونادي باريس
وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة نانت ونادي باريس مساء الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة نانت ونادي باريس
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.