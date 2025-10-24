نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، مباريات من العيار الثقيل، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، وأبرزهم مباراة الزمالك ضد ديكيداها.

مواعيد مباريات اليوم في إياب دور الـ 32 في الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد الجزائر - ديكانو، الساعة 16:30 بتوقيت مصر والسعودية، 17:30 الإمارات.

الزمالك - ديكيداها، الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر، 19:00 الإمارات، على قناة ON Sport 1.

شباب بلوزداد - هافيا كوناكري، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية، 21:00 الإمارات.

الوداد - أشانتي كوتوكو، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة المغربية الرياضية.