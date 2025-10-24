نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة التأمين الإثيوبي تصل القاهرة اسيتعدادًا لملاقاة بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى القاهرة صباح اليوم بعثة نادي التأمين الأثيوبي استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز في استقبال بعثة النادي الأثيوبي بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات الضيوف حتى الوصول لفندق الإقامة.

ويلتقي بيراميدز مع نادي التأمين الأثيوبي في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

ويبقى النادي الأثيوبي في القاهرة حتى مواجهة بيراميدز في الإياب والمحدد لها السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر الجاري باستاد الدفاع الجوي، لحسم المتأهل لدور المجموعات.