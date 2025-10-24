نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وإيجل نوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإيجل نوار، اليوم الجمعة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ وذلك لتحديد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي: الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومحمد أسامة ووائل محمد إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والوفد الإداري لفريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار بطل بوروندي في الثامنة من مساء غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.