أحمد جودة - القاهرة - الخطيب: ستاد الأهلي حلم كبير ونطمح للتواجد على القمة

محمود الخطيب: ستاد الأهلي الحلم الكبير للجماهير.. ولا نقبل سوى بالتواجد على القمة.

وجّه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته لفترة جديدة في الانتخابات المقبلة، خالص الشكر إلى شركة القلعة الحمراء المنفذة لمشروع ستاد النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أحد أهم أحلام الجماهير الحمراء التي طال انتظارها.

الحلم الكبير

وقال الخطيب خلال تصريحاته: «ستاد الأهلي كان الحلم الكبير الذي راود جماهير وأبناء النادي لسنوات طويلة، والحمد لله نجحنا في تحويله إلى واقع ملموس، بفضل العمل الجاد والتخطيط الدقيق، وأتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا المشروع العملاق لما يبذلونه من جهد والتزام من أجل افتتاحه في الموعد المحدد ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة».

التواجد على القمة

وأضافت الخطيب: الأهلي يسير وفق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانته على القمة في كل الألعاب، موضحًا: «النادي يضم 19 لعبة مختلفة، والأهلي بطبيعته لا يقبل إلا بالمنافسة على الألقاب، لأن ثقافة المركز الأول جزء من تاريخه وهويته».

شركات الأهلي

وأشار الخطيب إلى أن إنشاء شركات الأهلي الثلاث جاء في إطار استراتيجية واضحة لتوفير موارد مالية مستدامة تدعم النشاط الرياضي وتُلبي احتياجات جميع الفرق، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين التميز الرياضي والاستقرار المالي، بما يليق باسم ومكانة الأهلي كأكبر نادٍ في إفريقيا والمنطقة العربية.

استاد الأهلي

ويقع استاد الأهلي الجديد في مدينة الشيخ زايد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ويعد من أحد أكبر الملاعب التي سيتم بنائها في مصر ويتسع الاستاد لنحو 42 ألف متفرج، مع إمكانية زيادة السعة في المستقبل.

مميزات الاستاد

ويتميز تصميم الاستاد الحديث بوجود مدرجات قريبة من أرضية الملعب، حيث لا يحتوي الاستاد على مضمار جري (التراك)، وهو ما يعزز تجربة المشاهدة الجماهيرية، كما سيكون السقف مغطى بالكامل لحماية الجماهير من الظروف الجوية.

ويتضمن مشروع الاستاد مدينة رياضية كاملة تحتوي على:

متحف: لتوثيق تاريخ وإنجازات النادي الأهلي. جامعة رياضية: لتقديم برامج تعليمية متخصصة في المجالات الرياضية. مستشفى رياضي: يقدم خدمات طبية متقدمة للرياضيين. فندق: لخدمة الفرق الرياضية والزوار. مراكز تجارية وترفيهية "متجر": لتعزيز التجربة الرياضية والترفيهية للجماهير. ملاعب فرعية: لخدمة مختلف الأنشطة الرياضية.

تكلفة انشاء استاد الأهلي

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 11 مليار جنيه مصري، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، وبدأت المرحلة الأولى في مارس 2025، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الاستاد بحلول عام 2029.

موعد افتتاح الاستاد

ومن المتوقع أن يفتتح الاستاد رسميًا في عام 2029، وستقام عليه أول مباراة بعد 200 أسبوع منذ تسلم رخصة الحفر والبدء في أعمال الحفر.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ومن المقرر أن تجري انتخابات النادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة، ولذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الأعوام الأربعة القادمة.