نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات ثلاثية فيتالو.. الأهلي يواجه بطل بوروندي بحثا عن إستكمال المسيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت نظيره فريق أيجل نوار البوروندي، وذلك في إطار مباريات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباراة الأهلي أمام أيجل نوار، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

ذكريات ثلاثية فيتالو

للمرة الثانية يواجه فريق الأهلي أندية بوروندي في القاهرة، حيث جاءت أول مرة أمام نظيره فريق «فيتال أو»، وذلك في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000.

انتهت أحداث مباراة الذهاب في القاهرة بفوز فريق الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة بهدفين مقابل هدف في بوروندي، وتأهل الأهلي بعدها إلى دور المجموعات.

ويبحث فريق الأهلي عن إستكمال المسيرة في رحلة استعادة الأميرة المفقودة مرة أخرى بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في تحقيقها 12 مرة، أكثر فريق في القارة الأفريقية تحقيقا لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن فريق الأهلي عاد من رحلة بوروندي في مباراة الذهاب أمام فريق أيجل نوار بالفوز بهدف نظيف.