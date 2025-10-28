نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين 28 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد البث المباشر لمباراة الهلال والأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين 28 أكتوبر 2025

يستضيف ستاد الأمير هذلول بن عبد العزيز في مدينة نجران مباراة الهلال ضد الأخدود اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2025/2026.



ويستقبل الملعب، الذي يتسع لنحو 10 آلاف متفرج، المباراة في تمام الساعة 18:10 بتوقيت مصر والسعودية، 19:10 بتوقيت الإمارات، على أن تُنقل على منصة ثمانية الرياضية.

أداء الفريقين قبل المباراة

يعاني فريق الأخدود من هبوط واضح في مستواه منذ بداية الموسم الكروي الجديد في أغسطس الماضي، حيث خسر أول خمس مباريات له في دوري روشن أمام الاتحاد والتعاون ونيوم والهلال والحزم، قبل أن يحصد أول نقطة له بتعادله 0-0 أمام القادسية. وكان فوزه الوحيد هذا الموسم خارج ملعبه أمام الرائد في دور الـ32 من كأس الملك بنتيجة 1-0.

في المقابل، يبدو الهلال في أفضل حالاته، حيث لم يخسر أي مباراة محلية أو قارية منذ بداية الموسم، محققًا 4 انتصارات في دوري روشن وتعادلين أمام القادسية والأهلي، بالإضافة إلى ثلاث انتصارات متتالية في دوري أبطال آسيا أمام الدحيل القطري وناساف كاراشي الأوزبكي والسد القطري.

وتعد مواجهة الأخدود بمثابة بروفة للهلال قبل ديربي الرياض ضد الشباب يوم 31 أكتوبر، بالإضافة إلى الاستعداد لمواجهة صعبة أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا يوم 3 نوفمبر المقبل.

تاريخ مواجهات الهلال والأخدود

التقى الفريقان 5 مرات فقط بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتفوق الهلال في جميع المباريات.

وكان أكبر فوز للهلال على الأخدود يوم 31 يناير 2025 بنتيجة 4-0، سجل فيها كايو سيزار وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش رباعية الفريق، فيما أحرز ماركوس ليوناردو ثنائية.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الأخدود في دور الـ16 لكأس الملك 2025

يستعد نادي الهلال لمواجهة الأخدود ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المتوقع أن يدخل الفريق بقيادة المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، حمد اليامي

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، روبن نيفيز

خط الهجوم: كايو سيزار، ماركوس ليوناردو، عبدالله الحمدان

ويغيب عن الهلال في هذه المباراة عدد من اللاعبين، وهم: مالكوم فيليب وسيرجي سافيتش للراحة، وسالم الدوسري لعدم الجاهزية البدنية.

الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته في كأس الملك السعودي

يخوض فريق الهلال السعودي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المحلية، آخرها الفوز المميز على اتحاد جدة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الزعيم بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إلى تأكيد تفوقه الفني وتحقيق انتصار جديد يعزز مسيرته نحو الحفاظ على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الذي توّج به في النسخة الماضية.

أما الأخدود، فيدخل اللقاء بطموح مختلف، إذ يهدف لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالهلال مبكرًا من البطولة، مستغلًا عاملي الأرض والجماهير لصالحه، خصوصًا وأن المباراة تُقام على ملعبه في مدينة نجران.

موعد مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك السعودي 2025-2026

تُقام مباراة الهلال والأخدود اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك السعودي.

موعد المباراة:

6:10 مساءً بتوقيت السعودية ومصر وقطر

7:10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

وسيُدير اللقاء طاقم تحكيم سعودي دولي، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود بث مباشر

تُذاع مباراة الهلال والأخدود ضمن كأس الملك السعودي 2025-2026 عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة هذا الموسم.

وقد أعلنت الشبكة عن تخصيص قناة Thmanyah 1HD لنقل المواجهة المنتظرة بتقنية عالية الجودة HD مع استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

القناة الناقلة: Thmanyah 1HD

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين – دور الـ16

المعلق: عبدالله الحربي

ويمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر المنصات الرقمية التابعة للشبكة، التي توفر خدمة البث المباشر للمباريات من خلال تطبيقها الرسمي.