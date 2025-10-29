نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد عبدالملك: الزمالك قادر على المنافسة في الدوري وفيريرا مدرب ضعيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق الداخلية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على المنافسة في بطولة الدوري المصري رغم الأزمات التي يعاني منها في الوقت الحالي.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" عمرو ناصر وأحمد شريف، عندهم الكثير ليقدماه للزمالك، وسيف الجزيري يجيد في المباريات التي يوجد بها مساحات".

وتابع:" فيريرا مدرب الزمالك ضعيف، وحكمت عليه بعد 10 مباريات ولا يجيد قراءات المباريات أو إدارتها، وكان من الأفضل رحيله في فترة التوقف الماضية، والتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في مباراتي إفريقيا، ولكن في الوقت الحالي أفضل بقاءه بسبب ارتباط الفريق بمباريات هامة".

وأتم:" الزمالك يضم لاعبين على مستوي عالي وقادر على المنافسة ولكنه يحتاج مدرب قوي".