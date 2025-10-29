أجواء تنافسية قوية فـي اليوم الثاني من سباقات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست

تواصلت منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2025 التي تنظمها مؤسسة عُمان للإبحار بالتعاون مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية والاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست (IODA)، وسط أجواءٍ مثالية ورياحٍ معتدلة أسهمت في استكمال التصفيات التأهيلية ضمن مختلف المجموعات. وشهد اليوم الثاني من السباقات ارتفاعاً في وتيرة المنافسة بين180 بحّارًا وبحّارة من 25 دولة، حيث أظهر المشاركون مهارات تكتيكية عالية وقدرة مميزة على التعامل مع تغيرات الرياح وظروف السباق، ما يعكس تنوع مدارس الإبحار التي ينتمون إليها والاستعداد الكبير الذي يتمتعون به. واستكملت البطولة سباقاتها التأهيلية لتحديد المجموعات النهائية (الذهبية، الفضية، والبرونزية) استعداداً للمرحلة الحاسمة من المنافسات. فيما تتواصل اليوم مجريات البطولة وسط أجواءٍ رياضيةٍ مليئةٍ بالحماس وروح التحدي، حيث تُقام سباقات الفرق لتحديد المراكز الأولى بين المنتخبات المشاركة، إلى جانب استكمال سباقات المجموعات التي يسعى من خلالها البحّارة إلى تأكيد تفوقهم والتأهل للمراحل النهائية. وتُعد هذه المراحل الحاسمة من أبرز محطات البطولة، مع توقعاتٍ بمزيدٍ من الإثارة والتشويق في ظل الأداء القوي والمستويات الفنية العالية التي يقدّمها البحّارة في سعيهم لاعتلاء منصات التتويج.

أعرب مسؤولو الاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست عن إشادتهم بمستوى التنظيم والجاهزية العالية التي تميزت بها البطولة، مؤكدين أن سلطنة عُمان أثبتت مجدداً قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بكفاءة واحترافية، بفضل مرافقها المتطورة في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي، وظروفها المناخية المثالية لرياضة الإبحار الشراعي.