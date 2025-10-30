نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد البنك الأهلي قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق البنك الأهلي أمام نظيره الزمالك مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم (دوري نايل).

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مباراة اليوم بين البنك الأهلي أمام الزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات في تاريخ مواجهات البنك الأهلي أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة.

تقابل الفريقان من قبل في 11 مباراة، بواقع 10 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز ومباراة واحدة في بطولة كأس الرابطة المصرية.

حقق فريق الزمالك الفوز في 7 مباريات، وحل التعادل في 3 مباريات، ونجح فريق البنك الأهلي في تحقيق الفوز خلال مباراة واحدة فقط وهي مباراة كأس الرابطة.

سجل لاعبو فريق الزمالك 18 هدفا على مدار 11 مباراة سابقة، كذلك استقبلت شباكهم 12 هدفا.

حافظ لاعبو الزمالك على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق البنك الأهلي في 3 مباريات، بينما حافظ لاعبو البنك على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في مباراة واحدة فقط.

يعتبر محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي السابق ومودرن الحالي هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف مناصفة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي بنفس الرصيد من الأهداف.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب فريق الزمالك، وذلك برباعية مقابل هدف في أول مباراة جمعت بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز، في الجولة السابعة عشرة موسم 2020-2021.