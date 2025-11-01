نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة القوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مغ نظيره استون فيلا، مساء اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي 2025-2026 مساء اليوم السبت 1 نوفمبر، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد استون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستنقل مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي، وتحديدا على قناة beIN Sports 1HD.