نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

موعد مباراة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نابولي مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الفريق الإيطالي

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت

ويمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.