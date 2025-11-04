نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم تحت 17 عاما.. تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهة هايتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري تحت 17 عاما، المدرب أحمد الكاس عن تشكيل منتخب مصر للشباب، والذي يستهل أول مواجهاته في بطولة كأس العالم للشباب بمواجهة منتخب هايتي.

جاء تشكيل أشبال الفراعنة أمام منتخب هايتي حسب اختيارات المدير الفني أحمد الكاس على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.



خط الدفاع: حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي – نور أشرف.

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – محمد حمد.

خط الهجوم: بلال عطية – عبد العزيز الزغبي – حمزة عبد الكريم.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق الرياضي أحمد فؤاد، كذلك عبر قناة الكأس HD3، بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.

يذكر أن منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما يقع في المجموعة الخامسة، والتي تضم كل من:

هايتي، إنجلترا، فنزويلا.