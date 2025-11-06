نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري.. أبرز الصافرات التحكيمية في تاريخ البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس السوبر المصري والتي تقام في الإمارات بمشاركة كلا من الأهلي- الزمالك- بيراميدز- سيراميكا كليوبترا.

وينتظر الجمهور المصري اللقاء التاسع والعشرون في تاريخ البطولة والذي يجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوبترا واللقاء الثلاثون والذي يجمع بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وتدير صافرة محمود البنا لقاء الأهلي وسيراميكا كليوبترا، بينما تدير صافرة محمد معروف لقاء الزمالك وبيراميدز.

وبالحديث عن التحكيم نستعرض أبرز الصافرات التحكيمية التاريخية في البطولة.

جمال الغندور صاحب الصافرة الأولى محليا

المونديالي جمال الغندور كان صاحب الصافرة التاريخية الأولى في بطولة السوبر المصري وتحديدا في المباراة التي جمعت بين الزمالك وغزل المحلة عام 2001 وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الغندور لم يكن صاحب الصافرة الأولى بل أدار المباراة التالية والتي جمعت الزمالك والمقاولون عام 2002 وانتهت بفوز الفارس الأبيض.

الصافرة الأجنبية الأولى

عام 2003 ظهرت الصافرة الأجنبية الأولى في تاريخ البطولة من الجنسية الفرنسية وهي صافرة آلان سارس، الفرنسي أدار مباراة الأهلي أمام الزمالك وانتهت بتفوق المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف بركلات الترجيح.

محمود البنا يعود بالصافرة المصرية

غابت صافرة التحكيم المصري عن التواجد في بطولة السوبر بداية من أكتوبر 2015 حتى عام 2022 لكن عاد محمود البنا لقيادة نهائيات السوبر في عام 2023 والذي جمع بين الأهلي أمام بيراميدز والذي شارك بعد انسحاب الزمالك ليخسر أمام الأهلي بهدف نظيف.

محمد عادل بالنظام الجديد

صافرة الدولي المعتزل محمد عادل واحدة من الصافرات المميزة في تاريخ السوبر كونها الأولى بنظام البطولة الجديد عام 2023 والذي جمع بين الأهلي ومودرن سبورت.

صافرة امين عمر

امين عمر هو صاحب الصافرة الأخيرة في بطولةالسوبر بين الأهلي والزمالك والذي نجح الاهلي في اقتناصها بركلات الترجيح