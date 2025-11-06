نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُقام بطولة كأس السوبر المصري 2025 بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. وتشهد البطولة منافسات قوية بين الأندية المشاركة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري في مدينتي أبوظبي والعين.

ويستعد النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، لخوض مواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025. بينما يسعى فريق سيراميكا، تحت قيادة المدرب علي ماهر، لتحقيق مفاجأة كبيرة أمام حامل اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2025



من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا غدًا الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «هزاع بن زايد» بمدينة العين.

ويواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من لقاء الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر



يمكن متابعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2025 عبر عدد من القنوات المفتوحة، وهي:

قناة أون تايم سبورتس المصرية على القمر الصناعي نايل سات.

قناة دبي الرياضية الإماراتية المجانية.

قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية المفتوحة أيضًا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11862

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية الإماراتية

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا



يتولى المعلق الرياضي فارس عوض التعليق على المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، فيما يعلق أيمن الكاشف على اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

الأهلي × سيراميكا كليوباترا: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 5 مساءً – ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب آل نهيان.

مباراة تحديد المركز الثالث: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 3:45 عصرًا – ملعب آل نهيان.

النهائي: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.